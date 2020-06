Iz studijskih zvočnikov Neumann KH 310 so prihajali zvoki Tisoč nožev (Thousand Knives, 1978) Rjuičija Sakamota. Ne vem, kakšen niz asociacij me je privedel do tega, da sem si to skladbo japonskega skladatelja in enega od pionirjev elektronske glasbe izbral za prvi večerni trenutek samote po večtedenskem postavljanju novega studia za fonološke raziskave našega inštituta za slovenski jezik. Stavba ZRC SAZU je bila ob pozni večerni uri prazna, tišina popolna in rezi zvokov, ki so prihajali iz zvočnikov, katerih namen je usmeriti zvok natančno k enemu poslušalcu, so bili neverjetno jasni.Težko je opisati, kako velika pridobitev ...