Tiste druge reforme

Reforme so v slovenskem političnem besednjaku očitno toksična beseda. Premier, izvoljen na valju želje po restavraciji predjanševega reda, je očitno začutil, da nima zadostne podpore zanje. Zavora, ki jo je ta teden potegnil glede vprašanja reform, je bila v njegovem slogu – nenadna, nepričakovana, sporočena neposredno v televizijske kamere. Koalicijski partnerji so bili nejevoljni, javnost presenečena, politični komentariat razburjen. A čeprav je bil obrat presenetljivo sunkovit, ni nerazumljiv. Ekonomske in fiskalne reforme ostajajo politično minsko polje, in nanj stopati v trenutku, ko je podpora vladi začela pešati, je očitno prenevarno.