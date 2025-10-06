Trumpovi volivci so žrtve njegove vojne

V nadaljevanju preberite:

»Soja je prava zvezda, tako na krožniku kot za naš planet,« razglaša spletna stran ussoy.org. Se pravi, soja iz ZDA. »Vsestranska in do okolja prijazna, ameriška soja je nekaj, ob čemer se lahko vsi počutimo dobro.« Resnici na ljubo se ne.

V Evropi, denimo, nas zelo moti, da je bila ameriška soja gensko spremenjena. Zato jo uvažamo zgolj za živalsko krmo in industrijsko rabo. Denimo za biodizel. A jo še vsaj uvažamo. Na Kitajskem, kjer so lani kupili za 12,6 milijarde dolarjev soje iz ZDA, so maja letos povsem prekinili uvoz.

Pa ne zato ker bi se naenkrat ohladili do soje, ki sodi med temeljne sestavine kitajske kulinarike pa tudi med glavne vrste krme. Naročila so raje oddali kmetovalcem iz Brazilije in Argentine.

Ameriški pridelovalci soje se tako nikakor ne počutijo dobro, čeprav bi jih moral letos veseliti zelo bogat pridelek. Njihov najpomembnejši izvozni trg je namreč izginil šele po tem, ko so sojo že posejali. V kmetijstvu se spremembe pač odvijajo počasneje, kot se dogajajo v politiki – kriva je trgovinska vojna med Washingtonom in Pekingom.