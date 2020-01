Truplo, ki se ohlaja

Vas kaj skrbi vse to, kar se dogaja te dni? Na primer ta grozno pomembna politična kriza, ki je nastala zato, ker je en kavboj rekel drugim, da so truplo. In to ne običajno, normalno, odišavljeno, oblečeno, fino, normalno truplo, torej truplo kot se šika, ampak tako, ki se že ohlaja. Če se ohlaja, ponavadi že malce zaudarja. Če nekomu rečeš, da zaudarja, pa se lahko slabo konča. Spomnite se samo, kaj je doživel učitelj ene od osnovnih šol, ko je učencu dal vedeti, da ima ... močan vonj. Vonj je sprožil afero, ki se še ni polegla. Za nameček pa so desusovci zdaj res dobili truplo. Je Pogrebnik samo ugibal, je (seveda je) ...