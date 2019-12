Tudi Bog je sedmi dan počival

Delo in aktivnost sta logično povezana z občutenjem utrujenosti. Ko smo nekaj časa aktivni, ko delamo, trošimo energijo telesa, in ko je porabimo dovolj, občutimo utrujenost. Utrujenost nas odvrača od dela, je signal, da se moramo ustaviti in počivati. Ko si dovolj odpočijemo, spet začutimo energijo, zagon, polet, da lahko nadaljujemo. Tako ustvarjamo naravni ciklus: delo – utrujenost – počitek – elan – delo. Zato počitka ne smemo imeti za lenobo, ampak nekaj, kar nam pomaga, da bolje delamo. Obstaja pregovor: »Kdor ne zna počivati, tudi delati ne zna.«Če je pospravljanje igrač naša prva oblika dela v življenju, ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.