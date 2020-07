Turisti raus!

Plaža, na kateri ni več zaplate prostora. Divja obala, na katero naplavlja plastiko. Zastoj na avtocesti, s katere se dviga oblak sparine in prahu. Nočna promenada, po kateri odmevajo pijani ameriški najstniki. Razkuhane testenine v omaki, natakar, ki ne vrne drobiža. Stopnišče katedrale, nastlano z ostanki hrane. Pari in skupine, ki se pred fontano borijo za pravico do popolnega selfija. Afriški migrant, ki na glavnem trgu prodaja dežnike, za vsak primer, če bi se ulilo z jasnega mediteranskega neba.Letos spomladi se je grdo ulilo in še vedno dežuje. Razveseljiva novica je, da, če se bomo vedli primerno, bo zgornjim podobam za ...