Turizem in gostoljubje

Turist je vedno drugi. Sami se navadno nimamo za turiste, saj je beseda že zdavnaj izgubila vsaj bežno glamurozen prizvok svobodomiselnih posameznikov, ki na udobnih letalih in razkošnih spalnikih hitijo k ciljem Baedekerjevega vodiča in za sabo puščajo sled unovčenih potovalnih čekov. Mimo je tudi čas sindikalnega turizma: obsežne (in večinoma presenetljivo kakovostno zasnovane) turistične infrastrukture socialne države, ki vsem dostopni letni oddih razume kot sestavni del delavskih pravic in zdravega življenja.