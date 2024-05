Turjaška dela

V nadaljevanju preberite:

Vsi vemo, da dediščina ne more živeti samo od lepote in starosti, zato jo je treba znati tudi tržiti. V Prešernovo hišo v Vrbi lahko glavni bivalni prostor, »hišo« s kmečko pečjo in bokhovim kotom, s preprostimi gradbenimi posegi predelimo na kopalnico in spalnico, da izvirni ambient gorenjske pesniške domačije ni samo proračunski porabnik, ampak v času gorenjske turistične sezone lahko kaj tudi prispeva v občinske in državne malhe.

V Plečnikovo Narodno in univerzitetno knjižnico, ki jo je veliki arhitekt tako ali tako zasnoval kot fleksibilno mestno palačo, bi za turistične namestitve lahko izkoristili vsaj skladišča knjig in kakšno pisarno. Za Ravnikarjevo bančno stolpnico na Trgu republike pa se tako ali tako že šepeta, da bi jo lahko prevzela kakšna hotelska veriga.

Morda bi se dalo tudi okrog Ravnikarjevih izjemnih spominskih ureditev v alpskih ambientih v Dragi pri Begunjah ali na Vojskem v visoki sezoni postaviti kakšen šotor. Dediščina navsezadnje predstavlja ključno dodano vrednost naše turistične ponudbe.