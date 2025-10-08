Učinkovita človeška neumnost

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim me je pritegnila drobna knjižica z naslovom The Basic Laws of Human Stupidity — Osnovni zakoni človeške neumnosti (1976). Napisal jo je italijanski zgodovinar ekonomije Carlo M. Cipolla. Esej je najprej nastal za šalo: avtor ga je izdal v samozaložbi in ga razposlal prijateljem kot božično darilo. Toda, kot se pogosto zgodi pri takšnih stvareh, je bil preveč dober, da bi ostal zaseben. Zaradi svoje duhovitosti in osupljivo natančnih uvidov v človeško družbo je knjižica hitro postala prava underground uspešnica. Kmalu je sledil prevod v angleščino in Cipollov esej je postal moderna klasika. Citirajo ga ekonomisti, psihologi in filozofi, kadar poskušajo razložiti, zakaj racionalnost v družbi nikoli ni prevladujoča lastnost.