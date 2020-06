Učna ura protestništva in nepokorščine

Kako vemo, da so slovenski kolesarski protesti brezvezni in nekoristni? Javni promet še naprej deluje. Ena od bolj strah vzbujajočih stvari, ki spremljajo sedanje protirasistične proteste v ZDA, je, da oblasti v mestih, kjer so napovedani protesti, preventivno ustavijo javni promet in razpišejo policijsko uro. V deželi svobodnih in pogumnih se, ko se državljani, siti policijskega nasilja, odpravijo na ulice, vse sile uprejo v to, da bi onemogočili svobodno zbiranje in protestiranje proti sistemskemu nasilju in zločini nad nedolžnimi.Si predstavljate, da bi slovenska vlada pred protesti pozvala Slovenske železnice in LPP, da ...