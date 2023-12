Udomačevanje človeštva

V kolumni preberite:

Zgodovina je polna pričevanj o brutalnih vojnah in grozljivih pokolih, kar daje vtis, da je nasilje globoko zakoreninjeno v človeški naravi. Sedanje dogajanje v najbolj konfliktnih predelih sveta ta vzorec samo še potrjuje. A če se ozremo stran od temnih zgodovinskih obdobij in sodobnih kriznih žarišč, najdemo v človeških skupnostih povsem drugačen vzorec obnašanja. Priča smo mnogim primerom nesebične pomoči, sočutja in sodelovanja.

Seveda obstajajo med posamezniki pomembne razlike, saj so nekateri bolj impulzivni in agresivni, drugi pa bolj strpni in sočutni. Toda ali lahko s sklicevanjem na raznolikost med ljudmi res pojasnimo izjemno širok spekter človeškega ravnanja, ki sega od skrajne krutosti do izjemne dobrote?