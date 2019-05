Ugani, kdo vse pride v Portorož

Gospa G je sredi noči poklicala na recepcijo v Kanegri. Želela je zvedeti, do kdaj bo trajal neprekinjen bum bum bum trušč iz Kanegre. Neprijazen receptor jo je vprašal, od kuda ona zove, torej od kod kliče. Ko je odgovorila, da iz Portoroža, je dobila porcijo: da je to druga država in da zato nima kaj spraševati in on ne odgovarjati.



Nekaj podjetnih turističnih agentov že nekaj let iz Slovenije organizira v Kanegri, a tudi v Umagu in Poreču Spring Brejk Super Nekaj. Posel, trušč in poneumljanje. Hrvati si mislijo: Ravno prav, mi bomo zaslužili in hkrati Portorožu vrnili nekaj trušča, ki nam ga pošilja čez zaliv poleti. Čezmerni hrup, ki ne da spati Portorožanom, Lucijčanom in tistim iz Seče, proizvajajo Slovenci sami, pa še plačajo Hrvatom zanj. Tri ali štiri muhe na en sam mah.



Med uživači pa sami prepričani ekologi, borci za pravičnost, za čistost okolja, proti plastiki v morju, proti svincu in težkim kovinam, proti CO2, proti sekanju pragozda, proti podnebnim spremembam, proti elektrarnam na rekah, proti fosilnim gorivom, proti strupenim dodatkom v hrani, proti vetrnicam, proti nasilju v svetu, proti lakoti v Afriki, proti ubijanju medvedov, volkov, zajčkov, kitov in ptic, proti vsemu natanko tako, kot zahtevajo preroki.



Vse ve ta naša glasbeno nadarjena mladež. Nikjer pa še ni prebrala teze, da je tudi hrup ena sama smet. In da so v minulih petih dneh vsi ti naši ekscelentni turisti ekologisti dodobra zasvinjali to našo (in njihovo) tako opevano Istro. Pa kaj, če ropota bunga bunga do jutra! Imamo svojo pravico do brejka, pravijo, ker še niso slišali neznanega postfilozofa, ki je rekel: »Moj brejk se konča tam, kjer se začne tvoj brejk.«



Spring Brejk v Kanegri je kapljica proti temu, kar so zakuhali politiki dveh prijateljskih držav in še prijateljske Evropske unije zraven, ko so odločanje o meji v tem istem zalivu prenesli na ribiške hrbte in hrbte vse bolj zbeganih političnih sodišč. Ribičem kot za šalo delijo kazni, potem bodo morali dosoditi tudi njihovo izterjavo. In kaj, če izterjava ne uspe? Naj se ribiči pobijejo med sabo, politiki pa letijo v prvem razredu lepo podprti z glasovi svojih volivcev v evropski parlament sadit rožice o tem, kako smo povezani, enotni, prijateljski, demokratično kulturni in polni vrednot, za vladavino prava, za evropsko moralo, odličnost, poštenost, solidarnost, humanost in samo zato tudi proti barbarom iz Afrike ali Azije.



V Piranu nimajo brejka. Ne jenjajo dokazovati, kako dobri da so. Ves čas poslušamo o tej nadpovprečni učinkovitosti, o kakovosti političnega dela, o operativnosti in velikih spremembah, ki so nas doletele. Hkrati nas begajo milo rečeno čudne pisarije župana, ki je svojo podjetnost zastavil na največji možni nogi: pri papežu Frančišku, pri Ban Ki Munu in pri Donaldu Trumpu (ko še ni bil izvoljen, a je Đenio že vedel, da bo).



Pirančani so res srečni ljudje. Imajo župana, ki vidi vnaprej, ki ima zvezo z zelo pomembnimi silami. Slovenski zet ni zadnji, ki je (ali še bo) povabljen v Piran. V naši vohunsko raziskovalni agenturi smo pridobili zaupen dokument, ki dokazuje veliko podjetnejše načrte piranskega Đenia. Na skritem seznamu povabljencev so predvsem: Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Džong Un (tudi on ima po Jungovi teoriji sinhronosti križ v D-ju, samo da Korejci tega še ne vejo), Angela Merkel, kraljica Elizabeta, Le Bron James, Ronaldo, Lionel Messi, Jeff Besos, Mark Zuckerberg, dalajlama, Slavoj Žižek in Mick Jagger.



Tukaj prvi in edini ekskluzivno razkrivamo, zakaj sploh takšna podpora Zadkoviću: ker bo prvi piranski župan, ki bo postavil spomenik še živečemu velikanu, v Portorožu rojenemu svetovnemu filozofskemu prvaku Slavoju Žižku, predvsem pa, ker je iz dneva v dan bolj jasno, da lahko samo Đenio izpelje koncert Rolling Stonesov z Mickom na portoroški plaži, vrne Kanelo in končno zapre stranišče, imenovano Kandot. Zato vsi, ki vas mučijo pločniki, neurejene plaže, zaprta pot v Fieso, nedokončana obala pri jadralskem centru, prenova zdravstvenega doma, trivialni proračun, obalna cesta, golf, hrup in podobne bedastoče, ne kvasite neumnosti! Piran čakajo veliko večje pridobitve od teh neslanih drobtinic, o katerih se krega, grize, pljuva in mrcvari brezobraznoknjižni svet. Le peščica ljudi je slutila in čutila, da bo Piran zdaj zdaj najhitreje napredujoča in svetleča zvezda v EU.