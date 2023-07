Uganka anonimnosti

V nadaljevanju preberite:

Zakoni proti spolnim zlorabam so nedvoumni in mladoletniki ne morejo dati privolitve v snemanje pornografije – ne glede na to, kako blizu polnoletnosti so. Kršilo se je tudi nenapisano pravilo, da bi morali biti visoki uslužbenci državne televizije moralno brezhibni, tako rekoč državniški, saj njihove plače financirajo vsi lastniki televizijskih sprejemnikov v Veliki Britaniji.

Še pomembneje, odprlo se je vprašanje, kako dobro BBC sploh upravlja sam s sabo. Korporacija ima namreč pestro zgodovino spolnih prestopkov svojih zaposlenih, ki jih je pomagala skriti pred javnostjo in tožilstvom. Še najbolj razvpiti je primer legendarnega voditelja oddaje Top of the Pops, Sira Jimmyja Sevila, celo prijatelja kraljeve družine. Šele po njegovi smrti leta 2012 je prišlo na dan, da je zlorabil vsaj 214 otrok. Zaradi zlorab štirih deklic je šel v zapor tudi voditelj Rolf Harris. Po eni strani je BBC pomagal skrivati zločine lastnih zvezdnikov, po drugi strani pa je brezsramno udrihal po zunanjih, tudi če so bile obtožbe neutemeljene. Policijsko racijo posestva Sira Cliffa Richardsa je leta 2014 prenašal v živo, čeprav se je pevec izkazal za nedolžnega. Tudi zaradi tega primera je Velika Britanija dodatno zaostrila medijsko zakonodajo.