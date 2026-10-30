Ujetniki sebičnega gena

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Pred petdesetimi leti je izšla knjiga, ki je močno vplivala na naše razumevanje življenja. Britanski biolog Richard Dawkins je leta 1976 v Sebičnem genu predlagal preprost, a daljnosežen obrat v razmišljanju: namesto da bi evolucijo opazovali z vidika organizmov, ki se borijo za preživetje, jo poskusimo razumeti z vidika genov, ki se prenašajo iz roda v rod. Živa bitja so v tej zgodbi postala začasna prevozna sredstva, s katerimi si geni zagotavljajo prihodnost. Dawkins je spoznanja evolucijske biologije povezal v izjemno prepričljivo pripoved. Z njo je širšemu občinstvu približal tudi razlago navideznega paradoksa nesebičnega vedenja v naravi. Kako je mogoče, da ...