Ukrajina na demokratičnih barikadah

V Ukrajini se demokracija vrača k svojim junaškim temeljem: revoluciji in vojni.

»V času demokratične krize je neverjetno, da dogajanje v Ukrajini še vedno obravnavamo zgolj kot problem vojne ali invazije. Kar se v Ukrajini dogaja od leta 2014 dalje, je najpomembnejši primer demokracije v zadnjih štiridesetih letih evropske zgodovine. Tega ne vidimo, ker je demokracija za nas politični sistem, oblika vladavine. V najboljšem primeru gre za strankarski pluralizem, za različnost mnenj, za sodelovanje; v najslabšem pa za javnomnenjske raziskave, fokusne skupine in 'spin doktorje'. A v vsakem primeru je demokracija za nas le sistem vladanja. Toda v Ukrajini je demokracija natanko tisto, kar je bila skozi večino svoje evropske zgodovine. Boj, ki združuje ljudi; boj ljudstva, ki v imenu lastne suverenosti strmoglavi oblast; boj, v katerem se oblikuje vojska, sestavljena iz ...