Ukrajina še ni umrla … kaj pa Evropa?

»Na kolena, svet pripada meni.« Tako je španski zgodovinar Julián Casanova na družbenem omrežju komentiral zdaj že znamenito fotografijo evropskih voditeljev, ki v polkrogu sedijo pred Trumpovim prestolom v Beli hiši in z dolgimi obrazi poslušajo oranžnega vladarja. Dodal je črno-belo fotografijo iz neke druge zgodnje jeseni, na kateri sicer manj številni svetovni voditelji prav tako sedijo v polkrogu in votlo bolščijo predse, ter pripisal: »München, september 1938 – Washington, avgust 2025«.

Sapienti sat. Julián Casanova je trenutno verjetno najpomembnejši zgodovinar španske državljanske vojne in eden najuglednejših španskih zgodovinarjev sploh. Ko dogajanje zadnjih tednov – srečanje med Trumpom in Putinom na Aljaski in nato avdienco evropskih voditeljev v Beli hiši – primerja z münchenskim sporazumom leta 1938, ve, o čem govori.