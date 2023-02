Ukrajini pomagati do zmage

V nadaljevanju preberite:

Skoraj eno leto po ruski invaziji v Ukrajini je vojna prešla v novo fazo. Ruski predsednik Vladimir Putin je po neuspelem napadu na Kijev lani spomladi in neverjetni protiofenzivi, pri kateri so Ukrajinci osvobodili Harkov na severu in Herson na jugu, začel povračilno kampanjo, v kateri z droni in izstrelki napada civilno prebivalstvo in energetsko infrastrukturo. Putin si zaradi neuspehov na bojišču prizadeva, da bi moralo čim več Ukrajincev in Ukrajink zimo preživeti v mrazu in temi.