Umetna inteligenca: med navdušenjem in nelagodjem

Današnji modeli generativne umetne inteligence so pomoč pri razmišljanju, ne njegova zamenjava.

Revija Time je decembra lani za osebnost leta razglasila arhitekte umetne inteligence. Po njihovih besedah so svetu prinesli dobo mislečih strojev, navdušili in hkrati prestrašili človeštvo ter premaknili meje mogočega. Tudi moja prva kolumna izhaja iz navdušenja nad generativno umetno inteligenco in iz nelagodja, ki jo spremlja. Ne toliko zaradi tehnologije same, temveč zaradi tega, kako hitro in brez večjih zadržkov ji zaupamo. Od prve javno dostopne različice chatgpt so minila komaj tri leta, a po podatkih Eurostata iz decembra lani orodja generativne umetne inteligence (GenAI) uporablja že skoraj tretjina prebivalcev Evropske unije. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, 37 odstotkov. Za podoben razmah je splet potreboval več kot desetletje. Razlog ni zgolj v dostopnosti, temveč ...