Umetni mrk

Včeraj smo bili priča prav posebnemu naravnemu pojavu. Luna se je znašla točno med Zemljo in Soncem in iz velikega dela severne poloble smo lahko spremljali Sončev mrk, ki je bil v nekaterih krajih viden kot popoln. Živimo v obdobju zgodovine Zemlje, ko sta navidezni velikosti Lune in Sonca na Zemljinem nebu enaki. Sonce ima približno 400-krat večji premer od Lune, vendar je tudi približno 400-krat dlje od Zemlje. Zato ga lahko Luna ob mrku popolnoma zakrije. A ravno še. Ker se Luna oddaljuje od Zemlje, trenutno za približno štiri centimetre na leto, napovedujejo, da bo čez 600 milijonov let na nebu videti premajhna, da bi popolnoma zakrila Sonce. Takrat popolnih Sončevih mrkov na Zemlji ne bo več. Ko bo Luna točno med Zemljo in Soncem, bo viden kolobarjast mrk, pri katerem bo temno Luno ...