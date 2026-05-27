Umetnost in genocid

Benetke so mesto nekoliko propadajoče preteklosti samo na prvi pogled. Ne glede na to, kako turistificirani se vam zdijo Ljubljana, Bled in Piran, v Benetkah vedno dobite občutek, kakšni bodo čez pet let. Zelo občutljiv sistem ranljive narave mokrišč in lagun, na katerih stojijo stare palače, je vsako leto bolj izpostavljen onesnaženju in poplavnim dogodkom zaradi globalnega segrevanja. In, končno, v Benetkah se sistemsko nič zares ne spremeni – kljub uničujočemu učinku turizma, odseljevanju stalnih prebivalcev in vse večji ogroženosti zaradi okoljske katastrofe gre razvoj mesta kot ogromnega tankerja z zataknjenim krmilom po istem kurzu naprej. Na zunaj bleščeče, znotraj pa vse bolj prazno mesto je podobno jastogu, iz katerega poskuša sladokusec posesati še zadnji slasten košček mesa, medtem ko morajo zares lačni drugam. Benetke so torej tudi mesto distopične prihodnosti.