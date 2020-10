Upanje v genih

V reviji Science je bil 21. septembra objavljen zanimiv članek epidemiologov z univerze Princeton o dolgoročnih perspektivah in scenarijih epidemije covida-19. Med dejavniki, ki bodo odločili, ali bo epidemija čez pet let le še kratko zgodovinsko poglavje ali pa mora, zaradi katere sploh ne bo več mogoče prepoznati nekdanjega sveta, je res odločilen samo eden – narava našega imunskega odziva proti sars-cov-2. Po srečnejšem scenariju (imunost, ki v prihodnjih sezonah ščiti vsaj pred težjo obliko bolezni) bo vzpostavitev ravnovesja z virusom zahtevala še kakšen val epidemije in kakšen milijon življenj ter »samo« še leto ...