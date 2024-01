Uprava na obrobju

V kolumni preberite:

Gesta, da bi sodišča umestili v zapuščene stavbe na obrobju mesta, celo brez parkirišč, se mi zdi zelo sodobna in demokratična ter v duhu enakosti, ki jo zagovarjajo vladne stranke. Takšna stavba kot sedež sodišč bi ustvarila vtis ljudskosti, razbremenila bi mestno središče in spodbujala uporabo javnega prometa. Morda bi takšni sodniki in sodni uslužbenci še bolje razumeli »navadnega človeka« – in kaj pomeni enakost v praksi.