Upravljanje izrednega stanja

Nespametno bi bilo zanikati, da je uboj Aleša Šutarja povzročil politični potres, čigar posledice se bodo čutile še dolgo.

Prišel je neprijeten trenutek za vsakogar, ki piše o političnih vprašanjih, a ima (da, tu moram žal uporabiti protivno priredje) tudi srce. Pisati je treba o političnih učinkih osebne in družbene tragedije. To počnem nerad, toda nespametno bi bilo zanikati, da je uboj Aleša Šutarja povzročil politični potres, čigar posledice se bodo čutile še dolgo. Pred tremi tedni bi si le redkokdo upal postaviti tezo, da bo iz tega potresa vladna koalicija izšla okrepljena. Zdelo se je ravno obratno. Ogorčenje zaradi zločina, občutek, da je državnim institucijam spodletelo pri njihovi prvi in osnovni nalogi, varovanju življenja in varnosti prebivalcev, etnična razsežnost napada, ki je spravljala v zadrego progresivce, desničarje pa opogumljala k najbolj piromanski retoriki – vse to je navajalo k ...