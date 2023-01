Ura brez posebnosti

V nadaljevanju preberite:

Antropolog Miller je sedel na glavni trg kakšne svetovne prestolnice in štel, koliko ljudi nosi kavbojke. Približno polovica. In ko je antropolog spraševal ljudi, zakaj nosijo kavbojke (in zakaj so v večini primerov te kavbojke modre), so mu odgovarjali, da so kavbojke funkcionalne. So trpežne; »z vsem se ujemajo«, je bil pogost odgovor. Ta razlog ga ni prepričal; kajti hlače iz drugega materiala, ki bi bile enake modre barve kot kavbojke, se ne bi ujemale z vsemi oblačili; prav tako se ne sklada z vsem, na primer, zeleni jeans. Z vsem se skladajo le modre kavbojke, pravi Miller. In zakaj? Njegov odgovor je naslednji: plavi jeans ima v globalnem svetu edinstveni položaj. Modre kavbojke je mogoče obleči za skoraj sleherno socialno priložnost in povsod na svetu. Z njimi ne izražamo razredne pripadnosti. Nosimo jih moški in ženske. Modri jeans, pravi Miller, pravzaprav ne izraža ničesar. V nasprotju z večino drugih oblačil, ki signalizirajo družbeni položaj, starost, poklic, celo naš ženitveni status, žalovanje ali splošno razpoloženje, drugič pa »identiteto«, so kavbojke brez izrazne vrednosti. Modre kavbojke so brez slehernega pomena in po tem se razlikujejo od drugih oblačil. Njihova posebnost je to, da so brez posebnosti.