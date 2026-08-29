Ustava in dopaminski odvisniki

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Polemika o izvodu ustave za prvošolce je primer viharja v kozarcu vode, ki se ga že čez leto ali dve zelo verjetno nihče več ne bo spomnil. Gre za banalnost, ki pa kljub temu (oziroma prav zaradi tega) krasno ponazarja, kako se v Sloveniji sprejemajo odločitve, kako se pogovarjamo o kulturi, identitetah in nasploh o zadevah javnega značaja. Luka Lisjak Gabrijelčič. FOTO: Blaž Samec Predvsem pa je lepa radiografija naše razdeljenosti, ki jo vsak spor le še poglablja – tudi tak, ki bi se mu enostavno izognili ali ga spremenili v priložnost za odprto, demokratično deliberacijo, ki bi privedla do smiselnega in koristnega kompromisa. Toda marsikateri sodoben človek si smiselnega in koristnega kompromisa ne želi. Obstaja ...