Utrinki iz Seattla

Seattle, največje mesto ameriške zvezne države Washington, leži sredi osupljive pokrajine pacifiškega severozahoda, na ožini med zalivom Tihega oceana Puget Sound in jezerom Washington.

Za stik z naravo v Seattlu ni treba iti ven iz mesta. Številna drevesa, parki in druge zelene površine v mestu, skupaj z zimzelenimi gozdovi v okolici, so Seattlu prinesli vzdevek Smaragdno mesto (Emerald City). Prebivalci imajo radi športe na prostem, kolesarijo, tečejo, veslajo ...

Seattle je mesto ikoničnih znamenitosti, kot so tržnica Pike Place, stolp Space Needle, park Gas Works in razgledno kolo Great Wheel. V popularni kulturi je znan kot mesto grunga in glasbenih skupin Nirvana, Foo Fighters, Pearl Jam ter Alice in Chains. Nekoliko starejše generacije se spomnimo Brucea Leeja, ki je v Seattlu odprl svojo prvo šolo borilnih veščin, in kitarista Jimija Hendrixa, ki je tu odraščal. Pred tremi desetletji smo na zaslonih spremljali sitkom Frasier, sicer postavljen v Seattle, a večinoma posnet v hollywoodskem studiu, in romantično komedijo Sleepless in Seattle s Tomom Hanksom in Meg Ryan.