Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Civilizacijski zlom je tako rekoč pred vrati. Tudi če se na družbenih omrežjih nismo ujeli v algoritem katastrofizma, ampak še naprej zaupamo tradicionalnim medijem, se zadnje čase zdi, da so tudi ti ujeti v algoritmu apokaliptične spirale in da nas poskušajo z novicami pripeljati na rob razuma. Ne spopadamo se z enim problemom, ki bi visel nad človeštvom kot v starih časih, ko je bil svet še razumljiv in obvladljiv. Namesto ene grožnje ultimativne katastrofe v podobi eksplozije jedrskega reaktorja ali napada z atomsko bombo se zdaj ukvarjamo s polifonijo možnih katastrof. Časovna zgostitev, ko algoritmi uporabniku zaporedoma servirajo novice o različnih ...