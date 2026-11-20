Malho pesimizma je do roba napolnila Evropska unija, ki Evropejcem svetuje pripravo evakuacijske torbe osnovnih potrebščin za 72 ur samopreskrbe.
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Če vkopanega bunkerja na vrtu še nimate, na kaj čakate? FOTO: Jure Eržen/Delo
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Civilizacijski zlom je tako rekoč pred vrati. Tudi če se na družbenih omrežjih nismo ujeli v algoritem katastrofizma, ampak še naprej zaupamo tradicionalnim medijem, se zadnje čase zdi, da so tudi ti ujeti v algoritmu apokaliptične spirale in da nas poskušajo z novicami pripeljati na rob razuma. Ne spopadamo se z enim problemom, ki bi visel nad človeštvom kot v starih časih, ko je bil svet še razumljiv in obvladljiv. Namesto ene grožnje ultimativne katastrofe v podobi eksplozije jedrskega reaktorja ali napada z atomsko bombo se zdaj ukvarjamo s polifonijo možnih katastrof. Časovna zgostitev, ko algoritmi uporabniku zaporedoma servirajo novice o različnih ...
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