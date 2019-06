Žival, ki je padla z odra, je oni mali Dave? se mi je podilo po glavi. Dave, ki je, zabubljen v spalno vrečo, bivakiral na kavču v dnevni sobi hiše mojih staršev? Dave, ki je preostale člane benda na avdiciji pretental, da je že polnoleten, potem ko so ga sprejeli, pa priznal, da še ni dopolnil 21 let? Dave, ki je lahko šel na evropsko turnejo s skupno The Scream šele potem, ko je eden od odraslih članov benda podpisal papirje, da bo na poti skrbel zanj?



Ko je Dave Grohl, vokal in kitara Foo Fightersov, med koncertom na Švedskem padel z odra, si je zlomil nogo, šel po mavec in se vrnil na oder. Na vozičku je zvozil koncert. Del njegove glasbene preteklosti sem poznal. Seveda, Dave je bil leta 1994 v Ljubljani, ko je bobnal pri Nirvani, kultni, legendarni, hreščeči, bolečine polni skupini iz Seattla. To sem vedel. To, da je po koncu Nirvane ustanovil svoj bend, smo vedeli vsi. Ampak da je pred tem bobnal za The Scream, bend iz Washingtona D. C., sem pozabil, spregledal. Bil je tak simpatičen ameriški mladoletnik s peroksidno svetlimi dolgimi lasmi. Za bobni v dvorani Doma svobode v Šentvidu je bil zverina, na kavču je dal mir, ker je bila transevropska vožnja z razmahanim kombijem, polnim krame in muzikantov, naporna. Mladoletnik je mirno spal. Seveda, rock'n'roll je najprej garanje, premikanje iz kraja v kraj, šele potem slava, droge in seks.



Potem so se stvari obrnile. Kurt, njegov prijatelj iz Nirvane, se je ustrelil. Dave je sklenil, da bo prijel v roke kitaro ter se lotil pisanja pesmi. Ni bilo slabo. Če so The Scream igrali v predmestnih dvoranicah, Nirvana pa v velikih dvoranah, je Dave s Foo Fighterji polnil stadione. Na orjaške poljane, na katerih so glasbeni festivali, so se nagnetle nepregledne množice, če je na plakatih pisalo Foo Fighters.



Danes grem v Pulj, v areno, da vidim, kako nažiga mulc iz spalne vreče.