V iskanju nemogočega

Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.

Ko se je leta 2022 končeval prejšnji sklic italijanskega parlamenta, v katerem sta se – kljub napovedim o neobvladljivi politični fragmentaciji – zvrstili le dve vladi, prva (Contejeva) nepričakovano uspešna, druga (Draghijeva) pa sploh ena najboljših po hladni vojni, sem pobaral italijanskega kolega, ki je bil ob razglasitvi rezultatov leta 2018 tudi sam pesimističen: »Kdo bi si bil pred štirimi leti mislil, da se bo, kljub vsem polemikam, škandalom in pastem, mandat vendarle iztekel s tako pozitivno bilanco!« Odgovoril mi je z značilno turinsko ironijo: »V Italiji so uspešne samo nemogoče kombinacije.« Po letu 2018 je tokrat vsaj drugič, ko se je Slovenija na povolilni ponedeljek zbudila v politično kompleksnost »all'italiana«; brez »italijanske« ravni politične domišljije se bomo v ...