V Ljubljani je odgovor vedno stanovanje

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ljubljana je mesto s številnimi močnimi identitetami – edino med slovenskimi mesti, ki je zgodovinska prestolnica in pomembno upravno središče že stoletja (čeprav veliko večino tega časa samo kot majhna deželna, ne državna prestolnica). Ljubljana je tudi mesto heroj, kar zaradi uporniške drže in močnega spomina na izkušnje druge svetovne vojne še zdaj ni prazen naslov, le da ga morajo namesto državnih ali mestnih oblasti vedno znova obnavljati meščanke in meščani na ulicah in trgih – nazadnje pred enim tednom na velikem protestu proti odprtju veleposlaništva nove državne zaveznice, ki izvaja genocid. Ljubljana je tudi majhno mesto z velikimi razvojnimi krči: je ...