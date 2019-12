V pričakovanju sistemskih sprememb ...

Če smo pred natanko tremi desetletji poslušali tezo o koncu zgodovine in velikih zgodb, zdaj poslušamo tezo, da se zgodovina šele zares začenja, velikih zgodb pa je na pretek. Obe radikalno nasprotni tezi vodita v skrajnosti družbene dinamike, ljudje so ali povsem pasivizirani ali evforični. No, evforičnih je pravzaprav malo, prevladuje apatija, ki temelji na dveh skrajnih in zato nevarnih prepričanjih – bodisi se nič ne da spremeniti bodisi je nujen radikalen preobrat, ki bo svet postavil na glavo, do takrat pa je treba potrpeti.Današnja mantra so velike globalne sistemske spremembe, zato se z malenkostmi menda ni smiselno ...