Varujem, torej terjam

Ko je koronavirus dosegel Italijo in v sosednji Sloveniji zadal milostni udarec ideji predčasnih volitev (si predstavljate, da bi v tem ozračju vso državo pozvali na volišča?), je bil prvi odziv deželnega predsednika Furlanije - Julijske krajine – zapreti mejo! Človek najprej pomisli: »Katero mejo? Mejo med Operacijsko cono Jadransko Primorje in Italijansko socialno republiko? Ali morda mejo med Presvetlo beneško republiko in Oglejskim patrirahatom?« To sta bili, kolikor vem, edini državni meji v zgodovini, ki sta Furlanijo ločevali od Benečije, kjer je bilo (in še vedno je) žarišče epidemije. A ko je v zraku zadišalo po ...