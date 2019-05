Vas daje selfitis?

Morda nam rešitev ponudijo pametni telefoni. Pomagala bi aplikacija, ki bi pri lastniku telefona zaznala znake selfitisa in mu preprečila snemanje in objavljanje selfijev. Ali pa bi bil bolniku dovoljen ne fotografski, ampak le na roko naslikan selfi – pa ga objavite, če si upate. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Moja prva fotografija je nastala v porodnišnici. Črno bela, neostra, a prav mi je prišla več kot trideset let pozneje. Po rojstvu prvorojenca me je, skoraj-že-pediatra, soproga zaskrbljeno pobarala, če se mi zdi sinova glavica normalno oblikovana. Kljub mojemu zatrjevanju, da je vse v redu, se je dokončno pomirila šele ob ogledu moje novorojenčkaste slike, saj sem imel povsem enako oblikovano glavo.Kot edinca so me precej fotografirali. V mojih časih si moral biti za fotografiranje spodoben. Pred ovekovečenjem so mi vedno popravili pričesko, bognedaj, da bi bil na sliki razmršen. Starša sta bila pri tem uspešna, a ne vedno. Za svoj prvi televizijski nastop sem moral na glasbenem kvizu odigrati klavirsko skladbo, a ker nesreča nikoli ne počiva, sem si dan pred snemanjem prebil zgornjo ustnico. Potrebno je bilo šivanje in naslednji dan sem na RTV prišel s tako nabuhnjenimi žnabli, da bi mi zavidala vsaka estradna zvezdnica. A dober režiser je našel salomonsko rešitev: moj prvi teve nastop so posneli od zadaj, s hrbta. Slava pa taka.Peljali so me tudi k fotografu, na portretno fotografijo. Na kateri sem si zasanjano podpiral glavo. Oče pa je fotografiral s starim Kodakom na meh. Na kolesu. S koleščki. Z brezkoleščkov. Na smučeh. Na sankah. Na morju. S kretensko kapico na glavi in brez nje. Le slikanje v mornarski uniformi, ki ga je bil v otroštvu deležen moj oče, mi je bilo prihranjeno. Tudi v šoli je bila vsako leto na vrsti razredna fotografija z razredničarko.Poglavje zase je bila fotografija za osebni dokument. Po pravilih se je moralo videti čelo, smeh je bil prepovedan, oblečen si bil v puli, ki je bil v sedemdesetih zelo moderen. Mojster fotografije ti je namestil glavo v najbolj nenaraven položaj, v katerem si moral vztrajati v nedogled. Predvsem pa v ključnem trenutku nisi smel pomežikniti. Posebna različica slikanja tistega časa je bilo fluorografiranje pred služenjem vojaščine. V krajevno skupnost je pripeljal vojaški kamion, v vrsti smo stali pred njim, potem si šel noter, v poveljevalnem jeziku so ti ukazali, diši, ne diši, in potem si šel ven. In so na osnovi rentgenske slike ugotovili, če si sposoben za JLA. Najbrž so poleg tega, da nimaš tuberkuloze, preverili še, če imaš srce na levi.Ker me je fotografija zanimala, sem se v šoli včlanil v fotografski krožek. V temnici v kleti smo razvijali slike, vedno v strahu, da bo nekdo nenapovedano vstopil v zatemnjen prostor in uničil fotografije, preden smo jih fiksirali. Še v vojski sem izkoristil poznavanje fotografije in se na račun omenjene veščine uspel kar nekajkrat izogniti kopanju jarkov za vodovod in kanalizacijo, s čimer je JLA pomagala lokalni skupnosti in vzdrževala božji mir med hordo hormonsko preobremenjenih najstnikov v kasarni. Pa še kopica fotografij v spomin na vojaščino mi je ostala.Dandanes je klasični fotoaparat s filmom izpodrinila digitalna fotografija, fotoaparate pa so nadomestili telefoni, razvijanje fotografij je šlo v zgodovino. Tudi sam postopek fotografiranja se je spremenil. Namesto skrbnega načrtovanja, merjenja svetlobe in izbire zaslonke pač opališ dvesto posnetkov, se bo že eden posrečil. Ker s slikanjem ni več nikakršnih stroškov, ljudje ves čas fotografiramo in snemamo, saj je naša želja po konzerviranju trenutka neizmerna. Na koncertih ljudje, namesto da bi sproščeno uživali, snemajo. Morda je to ozimničarska miselnost, ko vsako dobro stvar kot jurčke poskusiš shraniti za hude čase. Ko se bomo znašli v jedrskem zaklonišču ali ugledali ogromno gobo na obzorju, porečemo: zdaj je konec, ampak dajmo si pred smrtjo na telefonu pogledat še posnetek tistega super koncerta, na katerem smo tako uživali.Ali pa se s pomočjo selfijev na vsak način poskušamo umestiti v čas in prostor. Če se slikaš z nekom slavnim, se pri tem še sam malce nalezeš slave. Ali pokažeš, da si bil nekje. Tudi astronavti na Luni so se snemali. V dokaz vesoljnemu svetu, predvsem pa Rusom, da so bili tam. Je pa snemanje selfijev tudi na Zemlji lahko nevarno početje. Vsako leto več ljudi umre ob snemanju selfijev, kot jih raztrgajo morski psi. Večinoma gre za padce z višine in ob tem najpogosteje umirajo mladi ljudje. Še nisem slišal, da bi zaradi selfija pobralo kakšnega upokojenca. Ne, oni kot zrele hruške padajo z dreves med obiranjem sadja. Potreba po snemanju selfijev je lahko tako velika, da preraste v bolezensko obsedenost, imenovano selfitis. V zadnjih letih raziskovalci, tudi v Sloveniji, intenzivno preučujejo vedenje, povezano s snemanjem selfijev in njihovim objavljanjem na socialnih omrežjih. Selfitis je bolezen novega tisočletja, tako kot kiberhondrija, katere simptomov se nalezeš z brskanjem po spletu.Po drugi strani pa je izvirni selfi, oziroma avtoportret, legitimen umetniški izraz, ki je zagon dobil v renesansi. Rembrandt in Dürer sta ustvarila na desetine selfijev, marsikateri slikar je svoj obraz posodil kakšni svetopisemski ali zgodovinski osebnosti na sliki, ki jo je ustvaril. A v tem primeru je šlo za umetniške stvaritve, današnji selfi pa je simptom egoizma sodobne družbe. Slehernik sebe postavi v center sveta in tega noče prerasti, ampak kot Leonardov Vitruvijev človek vztraja v krogu in kvadratu infantilnega egocentrizma.Morda nam rešitev ponudijo pametni telefoni. Pomagala bi aplikacija, ki bi pri lastniku telefona zaznala znake selfitisa in mu preprečila snemanje in objavljanje selfijev. Ali pa bi bil bolniku dovoljen ne fotografski, ampak le na roko naslikan selfi – pa ga objavite, če si upate.***, dr. medicinskih znanosti, scenarist in dramatik