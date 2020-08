Vejice na dopustu

Moje čutenje morja najlepše opiše skladba, ki govori o reki (Brian Eno, By this river, 1977). Nekaj skladb je, ki si jih skoraj vedno zavrtim med dopus­tom – in ta ne sme manjkati.Brianu Enu, Dietru Moebiusu in Hans-Joachimu Roedeliusu je uspelo ustvariti najtežje: preprost tok glasbe, ki se ga ne naveličaš niti čez desetlet­ja in ki te vsakič znova napolnjuje z ritmom popolnega miru. Reko, v kateri se skriva ocean.Počitek ni zgolj nekaj fizičnega, konec koncev te lahko počitnice utrudijo bolj kot služba. Počitek je vedno lovljenje zareze v ritmu vsakdanjosti, lovljenje premora, drugačnosti, ki ti olajša pot naprej. ...