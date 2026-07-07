Velika pričakovanja ob velikih tveganjih

Višje obrestne mere zaradi inflacije lahko okrepijo negativen scenarij, če se pričakovanja o vplivu UI na povečanje produktivnosti ne bodo uresničila.

Svetovno gospodarstvo kaže relativno veliko odpornost na manjše in večje regionalne šoke, saj je kljub vsemu gospodarska rast stabilna pri približno treh odstotkih. Ta naj bi se sčasoma zmanjševala predvsem zaradi manj ugodne demografske slike (ki bo vsaj za naš planet zaradi tega bolj vzdržna) in hkrati večjih pričakovanj o zvišanju produktivnosti. Hiter napredek pri razvoju modelov umetne inteligence je ta pričakovanja povečal, pri čemer so napovedi za razvita gospodarstva še nekoliko bolj optimistične, saj imajo prav ta gospodarstva bolj razvito digitalno infrastrukturo in kapitalsko opremljenost proizvodnje, da napredek lahko hitreje in bolj uporabno izkoristijo. Pa vendar je ta optimizem po drugi strani tudi nevaren, ker vsi večji ponudniki rešitev, ki uporabljajo umetno inteligenco, ...