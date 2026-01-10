Zahoda ni več, zdaj gre za Evropo

Podobe ugrabljenega Madura so znova vzbudile venezuelsko iskrico v njihovih srcih. To, da je končal tako, kot je (počakajmo na resnični konec, sicer, kajti ZDA so še vedno pravna država in nikakor ni zagotovljeno, da ga bo sodišče dejansko obsodilo), zagotavlja, da bo v prihodnjih letih interpretacija, češ da je chavistični eksperiment propadel zaradi vojaškega udara ZDA, in ne zaradi teže lastnih zablod in notranjih protislovij, veliko močnejša, kot bi bila sicer. Trumpov udar proti venezuelski vladi je bržkone zadal smrtni udarec chavističnemu političnemu projektu, vendar je obenem odločilno zagotovil, da bo lahko ta še naprej živel kot mit.