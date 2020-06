Ves svet v vrtincu kriznih napovedi

Gospodarske, finančne, socialne in druge posledice pandemije doma in po svetu dobivajo oprijemljivejše obrise v novih gospodarskih napovedih in scenarijih, ki jih ta mesec ni bilo malo. Potem ko sta novi projekciji za našo državo junija pripravila tudi Banka Slovenije in klub razvitih držav OECD, se je vlada ta teden končno seznanila še z najnovejšo Umarjevo napovedjo gospodarskih gibanj, ki za letos predvideva znižanje BDP za 7,6 odstotka.Številčni podatek je sicer v okviru pričakovanj, je pa verjetni gospodarski padec seveda velik, približno tak kot v kriznem letu 2009, ko nam je šlo najslabše do zdaj. Na preizkušnji je ...