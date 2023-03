Veščina komuniciranja z umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih mesecih smo bili priča izjemnemu napredku številnih računalniških orodij, ki znajo učinkovito opravljati naloge, za katere se je še nedavno zdelo, da jih lahko dobro in zanesljivo izvajamo le ljudje. Sistemi umetne inteligence, kot jim pravimo, ker dobro posnemajo nekatere človeške kognitivne zmožnosti, že zelo uspešno prepoznavajo in ustvarjajo slike, razumejo in sintetizirajo govor, pišejo besedila ter sprejemajo ukaze v običajnem vsakdanjem jeziku.

Strokovnjaki, ki spremljajo razvoj na področju računalništva, primerjajo velik napredek pametnih orodij s prihodom interneta pred nekaj desetletji, ko je postalo prenašanje informacij na velike razdalje naenkrat izjemno preprosto. Napredek na področju umetne inteligence, ki smo mu priča, bo dostop do podatkov in najrazličnejših pametnih storitev še dodatno olajšal, saj za uporabo marsikaterega novega računalniškega orodja ne bomo potrebovali več dodatnega usposabljanja.