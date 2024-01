V kolumni preberite:

Uvodoma poudarjam, da ob pisanju te kolumne ni nasrkala nobena žival. Vidra še najmanj. Je le osebek v angleški povedi, izrečeni med poukom. Otter je angleški izraz za vidro. Nič hudega sluteč ga je izrekel naš anglist, ga prevedel v vidro in doživel mrzel tuš. Ena od dijakinj je odločno vstala in se ozrla naokrog po svojem tiktokovskem občestvu. Z opletajočimi gibi rok in glave, vrednimi umirajoče Veronike Deseniške, je ukorila vesolje okrog sebe. »Vidra, ha. Haha. Le kaj je to: vidra. Viiiidra.« Češ, če jaz ne vem, kaj je vidra, tega ni vredno vedeti.