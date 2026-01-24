Viljem II. v Beli hiši

Trump ima v zunanji politiki bistveno bolj proste roke kot njegov pruski duhovni predhodnik; a v notranji politiki je neprimerno bolj omejen.

»Ironično je, da ves zapleteni mehanizem ravnovesja sil, ki ohranja mir na celini, visi na nitki zaradi enega človeka, ki je – tako zelo človeški.« Nekako tako (navajam po spominu) je ostareli lord Salisbury, verjetno najbolj briljantni arhitekt britanske zunanje politike 19. stoletja, na začetku prejšnjega stoletja ocenil disruptivno vlogo nemškega cesarja Viljema II. In res, tudi kasnejše zgodovine prve svetovne vojne – zlasti študije dejavnikov, ki so privedli do njenega izbruha – se celo v trenutkih, ko je bilo zgodovinopisje najbolj zagledano v strukturalistične koncepte, ki so prezirali razlage na podlagi vloge pomembnih osebnosti, niso mogle izogniti nesorazmerno velikemu vplivu enega samega eratičnega voditelja na verigo dogodkov, ki so pripeljali do evropske katastrofe v letih ...