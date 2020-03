Virus in matematika

Pa ga imamo, okuženca, v izolski bolnišnici!« Tako je nekdo zapisal na fejsbuku že pred enim tednom. Rutinsko novinarsko preverjanje je v desetih minutah ovrglo zapis s socialnega omrežja. Avtor zapisa je v najkrajšem času svojo neumno objavo umaknil in v opravičilo navedel: »Saj smo se samo hecali.«



Tudi v Trstu, kjer tudi še niso imeli nobenega primera, se je po drugem socialnem omrežju razširila novica, da naj bi bilo v tržaški bolnišnici na Katinari že šest okužencev, da bodo prišli vojaki in zaprli mesto in da naj se ljudje hitro odpravijo v trgovine. Podpredsednik dežele Furlanije - Julijske krajine je potem zagrozil, da bodo oblasti ovadile vsakogar, ki bo po spletu neodgovorno širil take laži.



Pojav panične histerije in laičnega aktivizma je najbrž odraz sociološko-psihološke krize duha. Vsi ljudje v takih trenutkih vedo vse in morajo povedati svoje. Celo resni mediji in domnevno odgovorni ljudje v razpravah brez zadrege operirajo z deležem smrtnosti mutiranega virusa in to smrtnost primerjajo s smrtnostjo pri gripi. Čeprav so pri teh podatkih na zelo spolzkih tleh. Zaradi preproste matematike!



Ali je kdo od teh kdaj koga od stroke vprašal, ali lahko pove število obolelih za gripo v Sloveniji in kako so do tega podatka prišli?

Pri tem številu je kar precejšnja zadrega, saj test o okuženosti zdravniki na terenu opravijo pri približno enem odstotku bolnikov, ki sploh pridejo do njih. In iz rezultatov testa lahko sklepajo samo o vrsti virusov in približni epidemiološki sliki. Nihče od strokovnjakov ne ve, koliko ljudi z gripo sploh ne pride do zdravnika in se pozdravijo sami doma s čajčki, aspirini, vitamini ... Torej vam nihče v tej državi ne more dati točnega podatka o številu zbolelih za gripo. Poleg tega pri smrtih predvsem starejših ljudi in pri kroničnih bolnikih praviloma ne zapišejo, da je bila smrt posledica gripe. Največkrat se iz gripe razvije pljučnica in človek umre zaradi pljučnice ali zaradi zastoja srca... In potem je v mrliškem listu kot razlog smrti navedena pljučnica, odpoved srca .... Zdaj mi pa vi povejte, kako naj kdo operira z verodostojno stopnjo smrtnosti za gripo? Za gripo, ki je naša vsakoletna dobro znana »spremljevalka«!



Kaj šele koronavirus! Kako natančen je podatek o številu obolelih za tem virusom? Infektologi in epidemiologi nam cepijo v glavo, da pri zelo velikem deležu bolnikov ta bolezen mine skoraj neopazno, z majhnimi glavoboli ali običajnim kašljem, sleš, kihanjem. In smo spet tam: na Kitajskem vseeno »vedo«, da se je s tem virusom okužilo približno 80.000 ljudi. V provinci Hubei in okolici živi 60 milijončkov Kitajcev, v samem mestu Wuhan 11 milijonov. Če bi se strinjali, da je 80.000 kredibilen podatek, bi to pomenilo zelo nizko stopnjo obolevnosti. In samo v tem primeru je 3000 mrtvih visoka smrtnost. Če pa je obolevnost višja (moj epidemiološki vir trdi, da zelo verjetno celo desetkrat višja) in je obolelih na Kitajskem desetkrat več od 80.000, potem je smrtnost samo 0,3-odstotna. Odločiti se moramo: ali je obolevnost nizka in smrtnost visoka ali pa obolevnost bistveno višja in smrtnost nižja! Kako nesramna je ta matematika, kaj! Da o statistiki ne govorimo.



In kaj smo še prebrali od bojda resnih ljudi, ki jih istrski župani povabijo na pripravo strategije obrambe pred kitajsko apokalipso? Mikrobiolog dr. Gorazd Pretnar, ki ga del javnosti (celo koprska univerza) jemlje kot absolutno referenco (saj se že kakih petnajst let bori proti zarotniškim silam, ki da celo s cepivi uničujejo prebivalstvo sveta), nas v Primorskih novicah 25. februarja straši: »Bojim sem, da so se (pristojni v slovenski državi, ki ne ukrepajo) dogovorili, da bodo ta virus namerno spustili v Slovenijo!« Evo, zdaj veste. Če boste zboleli za korono, ste po teoretični bojazni omenjenega gospoda zato, ker so se pristojni namerno dogovorili, da spustijo virus v državo. Zle sile so ugrabile Slovence (in druge Zemljane) in delajo na njih poizkuse.



Medtem pa v teh istih dneh (nekje na senčni strani zakulisja panične akcije) poteka stara mantra proti gripi. Zdesetkani so razredi, vrtci, težki zapleti, službe trpijo, zdravniki na robu obupa ... Eh, to je menda nepomemben mačji kašelj, proti kateremu se nikakor ne bi smeli cepiti, pravijo glasniki apokaliptičnih jezdecev. Do te mere so shisterizirali in vrgli iz tirnice zemeljsko kroglico. O kakšni stroki je tu govor? In koga bomo zdaj poslušali?