Virus pod črto

Mejnik, ki smo ga dosegli z dvema tednoma zgolj posamičnih dnevnih koronavirusnih okužb, je za širšo družbo priložnost, da stihijsko kopičenje informacij o virusu strnemo v nekaj uporabnih odločitev in z njimi zaživimo vsak svoje normalno življenje.Virus poznamo pet mesecev, od tega je dva meseca naš neposredni problem in v tem času smo izvedeli dovolj, da so nekatere praktične odločitve o ravnanju s pandemijo precej jasne, o večini nejasnih pa poznamo vsaj vprašanja – trajanje imunosti pri prebolevnikih, posledice pri 15-odstotno težje obolelih, napredek zdravljenja najtežjih bolnikov. Odgovori bodo v prihodnjih mesecih ...