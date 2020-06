Virusne veselice

Ko zadnje dni pri vse več okuženih s sars-cov-2 poizvedujemo za njihovimi epidemiološkimi prigodami, postaja očitno, da se marsikdo niti malo ne zaveda, kako usodno lahko z odločitvijo o pripravi sto ali dvestoglave poroke ali druge zabave ogrozi ne le sebe in svoje bližnje, ampak dobesedno blaginjo celotne države. Podobno je z idejami o čim večjih roštilijadah, s katerimi naj bi nadomestili vse zamujene rojstne dneve in obletnice med karanteno. In pri tem ne govorim v prvi vrsti o zdravstvenih, ampak ekonomskih posledicah – če namreč Sloveniji v sezono jesensko-zimskih prehladov ne bo uspelo vstopiti brez krožečega ...