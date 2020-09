Virusni noir

Zadnje tedne, ko se je epidemija novega koronavirusa ponovno zagnala, mikrobiološki laboratoriji živimo v obsednem stanju. Delo do polnoči, ekipe, ki zdaj že vsak dan pridejo za urgentne primere še dodatno prek noči, izgorevanje vseh zaradi napetih urnikov.Tisoči testov, ki jih opravimo na dan, so v veliki meri posledica svetovnega konsenza strokovnjakov, da virusa ne smemo spustiti v domove za starejše (DSO) in bolnišnice. Če upam, da ni treba utemeljevati nevarnosti virusa v DSO, marsikdo ne ve, da bi ignoranca virusa v bolnišnicah za številna zdravljenja pomenila tolikšno poslabšanje izida, da bi jo bolniki bolje odnesli ...