Virusov, lakote, vojske in volitev nas reši, pravi evangelij po svetem Janezu. Odstop vlade je zelo nepriljubljena tema pri politikih. Pogosto se namreč izkaže, da teče življenje celo veliko bolje tedaj, ko vlade ni. Če bi se tega zavedeli volivci, bi politiki izgubili službo. No, tega pa nam ne bodo zlepa privoščili. Zato, ko pade vlada, po navadi naredijo tak halo, da se še Pepetu Solati zvrti od direndaja.Na primer od tega, da se (kakšno naključje – ravno zdaj!) odpravijo sveti trije varnostno razpoloženi politični kralji nenapovedano na obisk k policiji. Sicer ne ravno in čisto nenapovedano, ker kakšen smisel bi pa bil iti nenapovedano, če ni vsaj dveh tv-kamer in treh novinarjev zraven? Torej oni nenapovedano in strogo zaupno povabijo samo tri novinarje v akcijo.Potem zvemo, da si vsi nekako prisluškujejo, skrivaj fotografirajo, sledijo, odpirajo poštne predale, si izmišljajo in napihujejo zgodbe, drug drugemu mečejo pasje in svinjske bombice. Politični cvetober se potem lepega februarskega dne čudi in zgraža nad prisluškovanjem in sledenjem. Kakor da prvič slišijo za takšno početje. In da res ni jasno, kateri pacek to počne.Ma, dragi moji politčiki, koga imate za pusta? Za nami ste vohunili že leta 444 pred našim štetjem. Če smo samo dajali vtis, da bi lahko bili kak faktor. In potem si lepite angelska krilca na hrbet, ko odkrivate neke tajne prisluškovalne sobe iz pionirskih časov Titove Jugoslavije. Ker takih stvari danes ni, danes smo pa vsi deviško pošteni, a ne?In vsi oni imajo najboljše rešitve za nas. Če bo Janez zbral 46 glasov, bo zagotovo bistveno bolje kot prej. Prisluškovanja v hipu ne bo več. Tako kot je incidentov v neznanem zalivu neznanega dne, na neznanem kraju, z neznanimi ribiči nenadoma zmanjkalo. Penzije bodo podvojili (minimalno na 1000 evrov). V dveh letih bodo zgradili 20 novih domov za starejše in 3000 novih neprofitnih stanovanj za mlade. Čakalnih vrst v zdravstvu ne bo več. Nihče ne bo več zbolel za gripo. Nikomur se ne bo treba več po nemarnem cepiti in bodo odpravili te neumnosti. Vsak koronavirus bodo sestrelili že na zablindirani meji, morebitne okužence pa kamenjali po ukrajinski metodi.Bodeča žica okoli države ostane. O prebežnikih ne bo več sledu, ker bo končno lahko svoje veščine pokazala varda (tista iz predsedniške pisarne). Drugega tira tako in tako ne bo, ker Janši niti ni treba imeti vlade za izpolnitev take obljube. Madžari bodo tudi brez tira dobili parcelo v Luki. Zamenjali bodo kakih 50 direktorjev in ene 150 šefov skladov, uradov, zavodov ... Saj so jih Šarčevi tudi. Zamenjali bodo tudi vsaj 75 intelektualcev. Pa kaj ste mislili, da je intelekt od boga dan za zmeraj?Prodali bodo še zadnjih 50 podjetij. (Kaj jih Šarec ni?) Davke bodo (menda) znižali. Na avtocesti bodo kamioni še zmeraj lahko prehitevali. Ilka je že pod Marjanom zamenjala trenerja. Američani bodo še naprej držali s Hrvati in najvišje rangirane Slovenke ne bo domov, četudi Janez napiše Visoko pesem slovenskemu zetu. S fejsbuka do leta 2030 ne bodo skidali vsega gnoja, ki ga pridela spoštovano in omikano državljanstvo. Skratka: volitve ali ne, ostajamo na istem ringlšpilu. Le da si bodo po 75 letih zdaj gozda in divjega lova (končno in spet) malce privoščili še Janezovi. Pa kaj je to čudno, no!Ampak Ema nam je pokazala tudi majhno luč na koncu predora. Zvedeli smo, kateri Nazarečan je pomagal, da se je s preroško Vodo prelila do Rotterdama Luč je sijala na odru Eme tudi v žarnici, ki mu zavidljivci očitajo honorar v znesku celih 1500 evrov, čeprav je nastopil namesto 25 drugih pevcev, in zdaj res ne vemo več, kdo je pravzaprav ta Slakonja. V tolažbo slovenski zavisti objavljamo honorarje, ki so jih prejeli nekateri udeleženci festivala v Sanremu. Glavni voditelj Amadeus je pokasiral med 500.000 in 600.000 evrov. Njegov pomočnik Fiorello jih je pobasal 300.000, igraleci za en nastop prav toliko., ki zelo od blizu pozna Ronalda, pa za svoj ne ravno zahtevni nekajurni nastopek 140.000 evrov. V agenturi (ki ostaja v gozdu) menimo, da bi se moral Klemen zadovoljiti s tridesetinko Amadeusovega zneska, v skladu z razmerjem gledanosti in oddelanih ur na odru. To se bo zgodilo, ko bodo tudi na RTV našli kakega Nazarečana, da jih bo vodil skozi tunele.