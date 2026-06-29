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    Visoka cena razcepljenosti

    Kaj je šlo v slovenskem zadružništvu narobe, odslikava zelo stare hibe, ki pestijo naše gospodarstvo.
    Območje Slovenije je eno od zibelk industrijskega zadružništva. In to ne zgolj v evropskem merilu. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Območje Slovenije je eno od zibelk industrijskega zadružništva. In to ne zgolj v evropskem merilu. FOTO: Dejan Javornik
    Jure Stojan
    29. 6. 2026 | 05:00
    6:20
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    Ni zmeraj nujno, da imajo vsa uspešna podjetja tudi lastnike oziroma delničarje. Včasih imajo zgolj in samo »člane«, da so torej v vzajemni lasti svojih uporabnikov. Kakopak, takšnim podjetjem pravimo zadruge. Francoska Groupe Crédit Agricole ima denimo 38,2 milijarde evrov letnih prihodkov in posluje z 52 milijoni strank v 47 državah. Nizozemska Rabobank ustvari 13,8 milijarde evrov prihodkov v 37 državah.

    Britanska Nationwide Building Society svojih 12,7 milijarde funtov prihodkov pridobi z več kot 16 milijoni članov. Pa uspešne zadruge niso omejene zgolj na finančno industrijo in na Evropo. Kmetijska zadruga CHS Inc. v ZDA ima 47,8 milijarde dolarjev prihodkov, mlekarska zadruga Dairy Farmers of America pa 20,1 milijarde dolarjev.

    Kot ugotavlja raziskovalna hiša icoop.ai, letni prihodki zgolj petdesetih največjih zadrug na svetu presegajo 2100 milijard dolarjev, kar presega bruto družbeni proizvod več kot 150 držav. Žal pa slovenskih zadrug med to svetovno elito ni, tako kot je tudi na svetu zelo malo slovenskih multinacionalk. A to več kot o samem zadružništvu pove o slovenskem odnosu do gospodarstva. Predvsem pa je to zgodba o veliko izgubljenih priložnostih.

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    V slovenske domove prihaja nova tehnologija

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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