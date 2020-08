Vladavine knjigopiscev

»Gola dejstva« in »čiste številke«. Oboje sta lepi gesli, menda zato, ker naj bi nas vodili bliže k resnici. Ampak, ali imata res takšen učinek?Dejstvo, denimo, je, da živimo v dobi, ko so na čelu držav po vsem svetu voditelji, ki niso samo politiki, temveč tudi objavljeni avtorji. Velikokrat celo več knjig.Pa to nikakor ni znak, da bi se danes književnosti in knjigotrženju pisali zlati časi. Da ne bo pomote, nasprotno je res. Književnikom se po vsem svetu ožijo svoboda izražanja pa tudi njihova ekonomska varnost, osnovna zmožnost, da si z umetnostjo služijo kruh. V preveč državah je ogrožena tudi njihova telesna ...