Vohunka, ki je prišla s hladnega

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ljudje s skrivnostno preteklostjo. Vohuni, ki v ničemer ne spominjajo na Jamesa Bonda. Institucije, ki izgubljeno tavajo v temi. Informacije, katerih pomen je nemogoče zanesljivo določiti … Ljubiteljem literature in podžanrov kriminalke gotovo ni ušlo, da so parametri zgodbe o »ruski navezi, ki seže vse do afere JBTZ«, ki jo je v tek pognala predsedničina prometna nesreča, presenetljivo »lecarréjevski«. Spominjajo na romaneskni svet britanskega mojstra vohunskega romana Johna le Carréja. Leta 2020 preminuli pisatelj, tudi sam nekdanji agent britanskih tajnih služb MI5 in MI6, ki velja za klasika vohunskega trilerja, bi se ob podrobnostih, ki jih je naplavila ...