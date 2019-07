Vojna nagcev

Iz neznanih vzrokov – vsaj uradnih! – so v nekaterih kampih ukinili nudistične plaže in nekatere nudistične kampe spremenili v tako imenovane tekstilne. Še priljubljena in po vsej Evropi znana Koversada je menda tik pred tem, da postane oblečena. Kot vedno ljudske špekulacije spremljajo dramatična pretiravanja in teorije zarote. Po eni strani naj bi nudizem pregnala dolga roka hrvaške cerkve. Po drugi korporacije, politika. Mnoga turistična podjetja so namreč zdaj v rokah Kitajcev, kaj imajo oni proti nudizmu, se ne ve, a gotovo že kaj. Po tretji pa naj bi šlo samo za navadne pritožbe oblečenih kopalcev. Mamice so v recepcijah javljale, da svojih otrok ne morejo peljati nikamor, ne da bi naleteli na golo ... no, telo.

In zdaj na plažah, kjer so še lani kraljevali nagci, divja prava vojna. Direkcije so namreč tja poslale može v majicah z napisom »Security«. Pregledujejo plaže, skale, pomole, pesek in od daleč – kako pa naj vedo, ali je pred njimi slovenski, nemški ali italijanski nagec – zavpijejo besedno zvezo, ki naj bi jo razumeli vsi: »No naturist.« Stvar je videti rahlo komična, a ima primesi prave gverilske vojne. Nagci se namreč ne dajo kar tako. Ko pride varnostnik, se oblečejo, pokrijejo z robčki, tangicami, brisačami, padla je celo ideja o figovem listu (Na-na-naturist ...), ko odide, pa se spet slečejo. Njegov osemurni delovnik in premike med 9. in 17. uro poznajo na pamet in vedo, da človeku v tej vročini prija sedeti tudi v senci na klopci. Poleg tega je že rahlo naveličan, zato je protestnikom namignil, naj letos malo potrpijo.

Nekaj dni je po poreških plažah iz roke v roko potovala celo peticija v štirih jezikih, v kateri so dopustniki zahtevali, da se stvari vrnejo v stare tire, kopalke nazaj v torbe, oblečeni kopalci pa na drugo plažo. A kdo je najbolj glasen, najbolj zagrizen in trmast? Kdo ne bo popustil, pa četudi za ceno nove lokacije počitnic? Kdo je sestavil peticijo, jo prevedel in zadovoljno odnesel v recepcijo?

Kdo drug kot Slovenci ...