»Volil bom Janšo«

»Če bodo res spremenili pokojninsko zakonodajo tako, kot zdaj predlagajo, bom prvič volil Janeza Janšo.« Tako mi je prejšnje dni rekel eden od štiri tisoč upokojencev, ki že nekaj let (zaradi malusa) prejemajo kar 18 odstotkov nižjo pokojnino, kot bi jo sicer. In to zato, ker mu država ni priznala dokupa pokojninske dobe, ki si jo je bil (po tedaj veljavnem zakonu) »privoščil« pred več kot 20 leti. Plačal je predpisan pokojninski prispevek za pet let in vsak mesec posebej vnaprej (kot če bi bil zaposlen in bi mu ta znesek postopoma plačeval njegov delodajalec).Po letu 2000 in še bolj po 2012 pa se je zakon spremenil, in ...